Micro-Folie Tour de l’Europe

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-04-21

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Faites le tour de l’Europe en suivant les traces de ses œuvres les plus connues, les plus mystérieuses, ou les moins populaires. Artistes grecs, hollandais, espagnols ou italiens, de la Renaissance ou contemporains, un riche panorama s’offre à vous !

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans) Plongez au cœur des œuvres de peintres européens et découvrez leur univers.

Nombreux ateliers proposés sur inscription

– Mercredi 22 Goûter à la découverte des œuvres

– Jeudi 23 Apéro théâtral

– Samedi 25 Atelier art en scène

– Mercredi 29 Atelier d’écriture

– Samedi 2 Atelier Peinture européenne

– Mercredi 5 à la manière de Keith Haring

Gratuit. .

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Micro-Folie Tour de l’Europe

L’événement Micro-Folie Tour de l’Europe Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme