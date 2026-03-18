Micro-Folie Un fil Morcenx-la-Nouvelle
Micro-Folie Un fil Morcenx-la-Nouvelle mercredi 1 avril 2026.
Micro-Folie Un fil
Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Dans le cadre de Micro-Folie découvrez un fil
Dans le cadre de Micro-Folie découvrez un fil .
Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
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English : Micro-Folie Un fil
As part of Micro-Folie, discover un fil
L’événement Micro-Folie Un fil Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morcenx