Micro-Folie Un fil

Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de Micro-Folie découvrez un fil

Dans le cadre de Micro-Folie découvrez un fil .

Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Un fil

As part of Micro-Folie, discover un fil

L’événement Micro-Folie Un fil Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morcenx