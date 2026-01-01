Micro-folie Une heure, un thème

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour cette séance, peut-être plus contemplative qu’à l’accoutumée, nous allons prendre un peu de hauteur et regarder une sélection des plus belles voûtes d’églises, cathédrales et autres chapelles. Séance garantie sans torticolis.

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Micro-folie Une heure, un thème Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne