Micro-Folie venez découvrir la nouvelle collection « Bretagne » Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

À découvrir à la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron, la nouvelle collection du musée numérique intitulée « Bretagne »

Chéray 82, rue du docteur Seguin

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Micro-Folie: discover the new « Bretagne » collection

Discover the digital museum’s new « Bretagne » collection at the Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron

German : Micro-Folie: Entdecken Sie die neue Kollektion « Bretagne »!

In der Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron zu entdecken: die neue Sammlung des digitalen Museums mit dem Titel « Bretagne »

Italiano :

Scoprite la nuova collezione museale digitale « Bretagne » alla Micro-Folie di Saint-Georges-d’Oléron

Espanol : Micro-Folie: venga a descubrir la nueva colección « Bretagne

Descubra la nueva colección museográfica digital « Bretagne » en la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron

