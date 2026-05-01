Behren-lès-Forbach

Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo

Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Micro-folie L’histoire du vélo

Le vélo a une histoire riche et surprenante. La Micro-folie de Behren vous invite à la découvrir à travers les collections numérisées des plus grands musées de France.

Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.Tout public

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Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com

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English :

Micro-folie The history of the bicycle

The bicycle has a rich and surprising history. Behren’s Micro-folie invites you to discover it through the digitized collections of France’s leading museums.

Free admission, open to all.

L’événement Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-05-12 par FORBACH TOURISME