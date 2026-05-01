Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo Behren-lès-Forbach
Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo Behren-lès-Forbach mercredi 20 mai 2026.
Behren-lès-Forbach
Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo
Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Micro-folie L’histoire du vélo
Le vélo a une histoire riche et surprenante. La Micro-folie de Behren vous invite à la découvrir à travers les collections numérisées des plus grands musées de France.
Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.Tout public
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Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com
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English :
Micro-folie The history of the bicycle
The bicycle has a rich and surprising history. Behren’s Micro-folie invites you to discover it through the digitized collections of France’s leading museums.
Free admission, open to all.
L’événement Micro-folie Venez découvrir l’histoire du vélo Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-05-12 par FORBACH TOURISME