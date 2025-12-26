Micro-Folie Villes etcampagnes, Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Villes etcampagnes

Micro-Folie Villes etcampagnes, Morcenx-la-Nouvelle vendredi 2 janvier 2026.

Micro-Folie Villes etcampagnes

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-02

Dans les collections de la Micro Folie découvrez l’éclat impressionniste !
Dans les collections de la Micro Folie découvrez Villes et campagnes
Entrée libre   .

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@paysmorcenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie Villes etcampagnes

Discover Impressionist brilliance in the collections of La Micro Folie!

L’événement Micro-Folie Villes etcampagnes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Morcenx