Micro-Folie Villes etcampagnes, Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Villes etcampagnes

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Gratuit

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-31

2026-01-02

Dans les collections de la Micro Folie découvrez l’éclat impressionniste !

Dans les collections de la Micro Folie découvrez Villes et campagnes

Entrée libre .

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Micro-Folie Villes etcampagnes

Discover Impressionist brilliance in the collections of La Micro Folie!

