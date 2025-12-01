Micro-Folie Visage de Lumières Laval
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-22 11:30:00
Atelier Fabrik Créative à la Micro-Folie vacances de Noël
Couleurs et lumières se mêlent sur les visages… En famille, venez créer un portrait photographique merveilleux dans lequel la lumière sera votre pinceau.
Durée 1h
En famille, dès 6 ans
Gratuit
Lundi 22 et mardi 23 décembre à 10h30
Réservations au 02 53 74 12 30 .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
