Micro-Folie Visage de Lumières

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22 11:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Atelier Fabrik Créative à la Micro-Folie vacances de Noël

Couleurs et lumières se mêlent sur les visages… En famille, venez créer un portrait photographique merveilleux dans lequel la lumière sera votre pinceau.

Durée 1h

En famille, dès 6 ans

Gratuit

Lundi 22 et mardi 23 décembre à 10h30

Le Quarante, Laval

Réservations au 02 53 74 12 30 .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Fabrik Créative workshop at Micro-Folie Christmas vacations

L’événement Micro-Folie Visage de Lumières Laval a été mis à jour le 2025-12-11 par LAVAL TOURISME