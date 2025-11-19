Micro-folie Visite commentée La face cachée de Pablo Picasso

Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons Ariège

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19

Pablo Picasso fut l’une des plus grandes figures de l’Art moderne, inventeur du cubisme aux côtés de Cézanne, Braque ou Laurencin.

Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie +33 5 61 04 03 27 microfolie@ville-st-girons.fr

English :

Pablo Picasso was one of the greatest figures of modern art, inventing Cubism alongside Cézanne, Braque and Laurencin.

German :

Pablo Picasso war eine der größten Figuren der modernen Kunst und neben Cézanne, Braque oder Laurencin der Erfinder des Kubismus.

Italiano :

Pablo Picasso è stato una delle più grandi figure dell’arte moderna, inventando il cubismo insieme a Cézanne, Braque e Laurencin.

Espanol :

Pablo Picasso fue una de las grandes figuras del arte moderno, inventor del cubismo junto a Cézanne, Braque y Laurencin.

L’événement Micro-folie Visite commentée La face cachée de Pablo Picasso Saint-Girons a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées