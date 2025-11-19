Micro-folie Visite commentée La face cachée de Pablo Picasso Saint-Girons
Micro-folie Visite commentée La face cachée de Pablo Picasso
Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons Ariège
Pablo Picasso fut l’une des plus grandes figures de l’Art moderne, inventeur du cubisme aux côtés de Cézanne, Braque ou Laurencin.
Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie +33 5 61 04 03 27 microfolie@ville-st-girons.fr
English :
Pablo Picasso was one of the greatest figures of modern art, inventing Cubism alongside Cézanne, Braque and Laurencin.
German :
Pablo Picasso war eine der größten Figuren der modernen Kunst und neben Cézanne, Braque oder Laurencin der Erfinder des Kubismus.
Italiano :
Pablo Picasso è stato una delle più grandi figure dell’arte moderna, inventando il cubismo insieme a Cézanne, Braque e Laurencin.
Espanol :
Pablo Picasso fue una de las grandes figuras del arte moderno, inventor del cubismo junto a Cézanne, Braque y Laurencin.
