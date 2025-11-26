Micro-folie Visite commentée La face cachée de Paul Gaugin Saint-Girons
Micro-folie Visite commentée La face cachée de Paul Gaugin
Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons Ariège
Début : 2025-11-26 10:00:00
fin : 2025-11-26 11:30:00
2025-11-26
Paul Gauguin est un artiste reconnu et toujours célébré aujourd’hui, malgré des mœurs déviantes avérées.
Salle Max Linder, rue Gabriel Fauré Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie +33 5 61 04 03 27 microfolie@ville-st-girons.fr
English :
Paul Gauguin is a recognized artist who is still celebrated today, despite proven deviant habits.
German :
Paul Gauguin ist ein anerkannter Künstler und wird bis heute gefeiert, trotz nachgewiesener abweichender M?nnerschaften.
Italiano :
Paul Gauguin è un artista riconosciuto e celebrato ancora oggi, nonostante i suoi noti comportamenti devianti.
Espanol :
Paul Gauguin es un artista reconocido que sigue siendo célebre hoy en día, a pesar de sus conocidas desviaciones.
