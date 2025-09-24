Micro-Folie Visite Flash + Apéro Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

VISITE FLASH + APÉRO !

Mercredi 24 septembre à 19h

Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers

Thème Évolution de la mode féminine

En seulement 20 minutes, venez découvrir comment la mode féminine a évolué à travers les époques, des corsets aux pantalons, des robes longues aux coupes modernes… Un voyage express dans l’histoire du style !

La discussion autour d’un apéritif convivial

Accès libre et gratuit

Adresse Place de l’Acaucaria, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Illustration Femme aux gants, dite La Parisienne, Charles Giron, vers 1883 .

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine microfolie@stpardouxsoutiers.fr

