Micro-Folie Visite Flash + Apéro Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
2025-09-24
VISITE FLASH + APÉRO !
Mercredi 24 septembre à 19h
Micro-Folie Saint-Pardoux-Soutiers
Thème Évolution de la mode féminine
En seulement 20 minutes, venez découvrir comment la mode féminine a évolué à travers les époques, des corsets aux pantalons, des robes longues aux coupes modernes… Un voyage express dans l’histoire du style !
La discussion autour d’un apéritif convivial
Accès libre et gratuit
Adresse Place de l’Acaucaria, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Illustration Femme aux gants, dite La Parisienne, Charles Giron, vers 1883 .
Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine microfolie@stpardouxsoutiers.fr
