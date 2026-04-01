MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les Fontainiers de Versailles

Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

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Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois 85590 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr

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English :

L’événement MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les Fontainiers de Versailles Saint-Malô-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne