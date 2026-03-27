MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les usages de la pierre Saint-Malô-du-Bois
MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les usages de la pierre Saint-Malô-du-Bois mardi 14 avril 2026.
MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les usages de la pierre
Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14
.
Rue du Jubilé Saint-Malô-du-Bois 85590 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement MICRO-FOLIE Visite guidée et jeu culturel Les usages de la pierre Saint-Malô-du-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
À voir aussi à Saint-Malô-du-Bois (Vendée)
- MICRO-FOLIE Découverte de la Micro-Folie Saint-Malô-du-Bois 8 avril 2026
- MICRO-FOLIE Diffusion Quelle histoire ! Enquête sur la toile Saint-Malô-du-Bois 14 avril 2026
- MICRO-FOLIE Visites guidée et atelier créatif Le Lapin dans l’art Saint-Malô-du-Bois 15 avril 2026
- Festi-trail Saint-Malô-du-Bois 10 mai 2026