Micro-Folie visite libre collection Val de Loire Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 15 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations.

Cette collection vous offre la possibilité de (re)découvrir pas moins de 8 châteaux et domaines d’exception, pour la plupart classés Patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable symbole de l’art de vivre à la française, les sélections choisies permettront d’aborder autant leur histoire architecturale que celle des grands personnages qui y ont séjourné. Mais aussi les arts vivants, la faune et la flore, des enluminures… .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-gueret.fr

