Micro-Folie : visite libre du musée numérique Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban

Micro-Folie : visite libre du musée numérique 20 et 21 septembre Archives départementales de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Le mode « visite libre » de la Micro-Folie est interrompu pendant les conférences « Quand le sport s’affiche… » proposées par le dispositif une fois par demi-journée (voir les horaires dans l’article dédié à cette activité). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

En mode visite libre, découvrez et amusez-vous avec la Micro-Folie et ses innombrables ressources culturelles !

Au cœur de la Micro-Folie, un musée numérique vous invite à visualiser sur grand écran et sur tablettes interactives des milliers d’œuvres issues des plus grands musées et institutions : beaux arts, architecture, cultures scientifiques, design, spectacles vivants… Vous serez conseillés par un médiateur pour naviguer en toute liberté dans cette galerie d’art, véritable porte ouverte sur la diversité des trésors de l’humanité.

Et pour compléter ces propositions, la Micro-Folie mettra également à votre disposition des casques de réalité virtuelle qui vous permettront de vivre une expérience immersive dans les arts et les sciences.

[ Activité organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 82 ]

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr Les archives départementales sont installées depuis 1902 dans une ancienne école normale construite entre 1875 et 1877 à l’initiative du conseil général. Le caractère rectiligne de l’édifice est égayé par une alternance de lits de pierres et briques, inversés d’un niveau à l’autre.

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

