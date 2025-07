Micro-Folie Visites Flash Hôtel de Ménoc Melle

Micro-Folie Visites Flash Hôtel de Ménoc Melle vendredi 1 août 2025.

Micro-Folie Visites Flash

Hôtel de Ménoc 2 Rue Émilien Traver Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-01

Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie est une galerie d’art numérique qui offre la découverte en haute-définition et sur grand écran des œuvres de notre patrimoine culturel.

Vous pourrez suivre votre propre parcours, entre l’écran et la tablette numérique, en lisant les cartels conçus par les conservateurs des musées, en découvrant les secrets des œuvres, en jouant…

Les « Visites Flash »

30min de partage, d’échanges et de découverte d’une œuvre (tout public)

Août

« Qué calor… » Van Gogh et compagnie

Horaires d’ouverture

Mercredi 14h 17h

Mardi & Jeudi Groupes sur réservation

Samedi 14h 17h

Dernier vendredi du mois 11h 13h / 18h 19h30 .

Hôtel de Ménoc 2 Rue Émilien Traver Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 71 74 80 l.chesnel@ville-melle.fr

English : Micro-Folie Visites Flash

German : Micro-Folie Visites Flash

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Visites Flash

L’événement Micro-Folie Visites Flash Melle a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Pays Mellois