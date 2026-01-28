Micro-Folie Voyage autour du monde Pellevoisin
Micro-Folie Voyage autour du monde Pellevoisin mercredi 18 février 2026.
Gratuit
Début : 2026-02-18 15:00:00
2026-02-18
Vivez une expérience immersive unique grâce aux casques de réalité virtuelle voyage en apesanteur, plongée dans les fonds marins, découverte de Pompéi…
À 15h et 15h30. 12 places uniquement. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr
English :
Enjoy a unique immersive experience with virtual reality headsets: travel in weightlessness, dive into the ocean depths, discover Pompeii…
