Micro-Folie Voyage autour du monde

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Vivez une expérience immersive unique grâce aux casques de réalité virtuelle voyage en apesanteur, plongée dans les fonds marins, découverte de Pompéi…

À 15h et 15h30. 12 places uniquement. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr

English :

Enjoy a unique immersive experience with virtual reality headsets: travel in weightlessness, dive into the ocean depths, discover Pompeii…

