Micro-Folie x Octobre Rose Espace culturel Laaps’Art Montardon

Micro-Folie x Octobre Rose Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 11 octobre 2025.

Micro-Folie x Octobre Rose

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

9h30/11h playlist thématique Les seins dans l’art. Un moment guidé par notre médiatrice pour explorer, à travers une sélection d’œuvres, les représentations des seins dans l’histoire de l’art symboles de beauté, de

maternité, d’érotisme ou de lutte.

11h/12h atelier bien-être Stretching doux. Un temps de respiration et de détente pour prendre soin de soi, en écho à cette matinée spéciale Octobre Rose. Atelier mené par Sabine Lourenco. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

English : Micro-Folie x Octobre Rose

German : Micro-Folie x Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Micro-Folie x Octobre Rose

L’événement Micro-Folie x Octobre Rose Montardon a été mis à jour le 2025-10-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran