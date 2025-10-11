Micro-Folie x Octobre Rose Espace culturel Laaps’Art Montardon
9h30/11h playlist thématique Les seins dans l’art. Un moment guidé par notre médiatrice pour explorer, à travers une sélection d’œuvres, les représentations des seins dans l’histoire de l’art symboles de beauté, de
maternité, d’érotisme ou de lutte.
11h/12h atelier bien-être Stretching doux. Un temps de respiration et de détente pour prendre soin de soi, en écho à cette matinée spéciale Octobre Rose. Atelier mené par Sabine Lourenco. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
