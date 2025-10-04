Micro-folie « Y va faire tout noir ! » Centre culturel la Source Roncq

Samedi 4 octobre, 15h00 Centre culturel la Source Nord

Entrée gratuite – Atelier gratuit parents/enfants à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Micro-folie : Y va faire tout noir !

La Préhistoire… Venez découvrir cette période fascinante et méconnue lors de cette Micro-Folie. Loin des clichés, on redécouvre la Préhistoire avec ses technologies, ses populations et son art.

La présentation sera suivie d’un atelier autour de l’art pariétal.

A vos silex !

Centre culturel la Source 293, rue de Lille – Roncq 59223 Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/

© Bloc sculpté figurant un bison. Magdalénien. -15 000 ans. Pierre. Musée archéologique national