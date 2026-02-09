Micro-folie,documentaire Frida Kahlo Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie,documentaire Frida Kahlo

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les géants de l’art Frida Kahlo propose un portrait intense et inspirant de la peintre mexicaine, qui a transformé la souffrance en une œuvre puissante et iconique. Un documentaire captivant sur une artiste libre, passionnée et résolument moderne.

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

English : Micro-folie,documentaire Frida Kahlo

Art Giants: Frida Kahlo offers an intense, inspiring portrait of the Mexican painter who transformed suffering into powerful, iconic work. A captivating documentary about a free, passionate and resolutely modern artist.

