Micro-Folies au Palais ducal Palais ducal Nevers

Ouverture des Micro-folies dans le Palais ducal dans la salle Fernand Chalandre du 20 décembre au 21 Février 2026.

Les après-midis, profitez des collections numériques des plus grands musées du monde et de France, plongez dans les expériences immersives au milieu des œuvres et des paysages à couper le souffle, remettez-vous de vos émotions en admirant des œuvres sorties des réserves du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, ou prenez un moment pour vous dans l’espace détente et lecture.

Ouverture

– Hors vacances scolaires, ouverture libre et ateliers les mercredis et samedis après-midi.

– Du 20/12 au 03/12 (vacances de noël) ouverture les mardis, vendredis et samedis après-midi (ateliers vendredis et samedis).

– Du 7/02 au 21/02 (vacances d’hiver) ouverture les mercredis, vendredis et samedis après-midi (ateliers les mercredis et samedis).

2 mois, 2 thèmes

– du 20 décembre au 4 février Le costume

– du 7 au 28 février Le château

– Samedi 20 et vendredi 26 décembre, mercredis 21 janvier et 4 février à 14h30 Atelier 6/12 ans A la Mode de chez nous Oh là là ! Les seigneurs du châteaau de Nevers ont égaré fraise et pattes d’ours ! Viens les aider à les retrouver car ils doivent paraître à la cour du Roi. Mais au fait de quoi parle-t-on ? De cuisine ou de costume ? Pendant la Renaissance, la mode circule en Europe grâce à des poupées de mode présentant en miniature les costumes de l’époque. Après avoir découvert la mode du Moyen Age ou de la Renaissance, tu pourras créer ton modèle à partir de tissus de différentes couleurs et textures pour habiller le dessin d’un mannequin de papier.

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Vendredi 26 décembre à 17h Micro-ciné l’incroyable noël de Shaun le mouton Film d’animation. Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

Projection tous publics, dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal.

Familles (tout-petits inclus !). Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Samedis 27 décembre et 3, 14 et 28 janvier à 14h30 Atelier 6/12 ans Colle ton costume Choisis une œuvre du musée et imagine-lui un costume digne d’un défilé ! Mélange les formes, les couleurs et les matières pour lui donner un nouveau style. Quand ton œuvre est prête, fais-la défiler fièrement sur son support, comme sur un podium !

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Vendredi 2, mercredi 7 et samedis 17 et 31 janvier à 14h30 Atelier 6/12 ans Crée ton costume du futur Nous sommes en 2125 à Nevers pour la fête nationale de l’écologie. La tradition est d’avoir un costume à base de papiers et de journaux. Viens réaliser le tien !

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Samedi 10 janvier à 15h30 Micro-ciné Marie Antoinette. Evocation de la vie de la reine d’origine autrichienne, épouse mal-aimée de Louis 16, guillotinée en 1793. Au sortir de l’adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où chacun observe et juge l’autre.

Projection ados et adultes, dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal.

Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Samedis 24 janvier et 7 février à 14h Micro folie X58 Giga (jeux vidéo) Le jeu vidéo n’est pas un simple divertissement c’est une porte ouverte vers des mondes fantastiques, des aventures palpitantes et des expériences uniques à partager. 58 Giga célèbre toutes les facettes du jeu vidéo, des dernières innovations technologiques aux souvenirs inoubliables des consoles rétro.

Tout public, dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal.

Gratuit. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Mercredi 11 et samedi 21 février à 14h30 Atelier 6/12 ans Palais en relief Regarde attentivement la façade du Palais ducal ses tours, ses fenêtres sculptées, ses ornements délicats. Chaque ligne raconte une histoire et chaque relief attrape la lumière. A ton tour, fais naître ce palais en métal repoussé, tout en reflets et en textures !

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Samedi 14 février à 16h30 Micro-ciné Princes et princesses Suite de 6 contes en théâtre d’ombre. 2 enfants curieux se retrouvent tous le soirs dans un cinéma désaffecté et avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des histoires dont ils sont les héros.

Projection tous publics, dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal.

Familles . Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Samedi 14 et mercredi 25 février à 14h30 Atelier 6/12 ans La vie de château Vite, vite tu es attendu.e dans la garde robe pour te parer avant l’arrivée de Monseigneur ! Je te propose de plonger dans l’histoire des salles du château de Jean de Bourgogne et de découvrir les métiers de celles et ceux qui formaient sa cour.

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre

– Mercredi 18 et samedi 28 février à 14h30 Atelier 6/12 ans Mais qui est à cette fenêtre? Mais que se passe-t-il derrière les nombreuses fenêtres du palais? Et que peut-on observer depuis les fenêtres? Imagine quelle drôle de scène ton personnage a bien pu voir… Crée une petite marionnette de papier et fais vivre ton récit grâce au théâtre d’ombres !

Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. Lieu de rendez-vous Palais ducal salle Chalandre .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

