Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire Micro Folie Dunières

Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire Micro Folie Dunières vendredi 17 octobre 2025.

Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire

Ouvert de 9h00 à 9h45 / de10h00 à 10h45 et de 11h00 à 11h45

.

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Micro-folies: Auvergne Rhône Alpes collection Art de la mode, textile et savoir-faire

Open from 9:00 am to 9:45 am / from 10:00 am to 10:45 am and from 11:00 am to 11:45 am

German :

Micro-folies: Sammlung Auvergne Rhône Alpes Modekunst, Textilien und Know-how

Geöffnet von 9.00 bis 9.45 Uhr / von 10.00 bis 10.45 Uhr und von 11.00 bis 11.45 Uhr

Italiano :

Micro-folies: collezione Auvergne Rhône Alpes Moda, tessuti e know-how

Aperto dalle 9.00 alle 9.45 / dalle 10.00 alle 10.45 e dalle 11.00 alle 11.45

Espanol :

Microfolies: colección Auvergne Rhône Alpes Moda, textil y saber hacer

Abierto de 9.00 a 9.45 / de 10.00 a 10.45 y de 11.00 a 11.45

L’événement Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire Dunières a été mis à jour le 2025-09-23 par Haut Pays du Velay Tourisme