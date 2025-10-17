Micro-folies: collection Auvergne Rhône Alpes Art de la mode, textile et savoir-faire Micro Folie Dunières
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire
Ouvert de 9h00 à 9h45 / de10h00 à 10h45 et de 11h00 à 11h45
.
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Micro-folies: Auvergne Rhône Alpes collection Art de la mode, textile et savoir-faire
Open from 9:00 am to 9:45 am / from 10:00 am to 10:45 am and from 11:00 am to 11:45 am
German :
Micro-folies: Sammlung Auvergne Rhône Alpes Modekunst, Textilien und Know-how
Geöffnet von 9.00 bis 9.45 Uhr / von 10.00 bis 10.45 Uhr und von 11.00 bis 11.45 Uhr
Italiano :
Micro-folies: collezione Auvergne Rhône Alpes Moda, tessuti e know-how
Aperto dalle 9.00 alle 9.45 / dalle 10.00 alle 10.45 e dalle 11.00 alle 11.45
Espanol :
Microfolies: colección Auvergne Rhône Alpes Moda, textil y saber hacer
Abierto de 9.00 a 9.45 / de 10.00 a 10.45 y de 11.00 a 11.45
