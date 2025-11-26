Micro-folies Collection Grand-Est Micro Folie Dunières

Micro-folies Collection Grand-Est

De 14h30 à 15h30 Collection Grand-Est. Diaporama Collection 20 minutes + parcours numérique de 25 min

Sur inscription labobine@dunieres43.fr

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

2:30 pm to 3:30 pm Collection Grand-Est. 20-minute slideshow + 25-minute digital tour

Registration required: labobine@dunieres43.fr

German :

Von 14:30 bis 15:30 Uhr Sammlung Grand-Est. Diashow Sammlung 20 Minuten + 25-minütiger digitaler Rundgang

Nach Anmeldung: labobine@dunieres43.fr

Italiano :

14.30-15.30 Collezione Grand-Est. Proiezione di diapositive di 20 minuti sulla Collezione + visita digitale di 25 minuti

Iscrizione obbligatoria: labobine@dunieres43.fr

Espanol :

14.30 h a 15.30 h Colección Grand-Est. Proyección de diapositivas de 20 minutos sobre la Colección + visita digital de 25 minutos

Inscripción obligatoria: labobine@dunieres43.fr

