Micro-folies Collection Grand-Est Micro Folie Dunières

Micro-folies Collection Grand-Est
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 15:30:00
2025-11-26
De 14h30 à 15h30 Collection Grand-Est. Diaporama Collection 20 minutes + parcours numérique de 25 min
Sur inscription labobine@dunieres43.fr
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
2:30 pm to 3:30 pm Collection Grand-Est. 20-minute slideshow + 25-minute digital tour
Registration required: labobine@dunieres43.fr
German :
Von 14:30 bis 15:30 Uhr Sammlung Grand-Est. Diashow Sammlung 20 Minuten + 25-minütiger digitaler Rundgang
Nach Anmeldung: labobine@dunieres43.fr
Italiano :
14.30-15.30 Collezione Grand-Est. Proiezione di diapositive di 20 minuti sulla Collezione + visita digitale di 25 minuti
Iscrizione obbligatoria: labobine@dunieres43.fr
Espanol :
14.30 h a 15.30 h Colección Grand-Est. Proyección de diapositivas de 20 minutos sobre la Colección + visita digital de 25 minutos
Inscripción obligatoria: labobine@dunieres43.fr
