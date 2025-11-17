Micro-folies Collection Grand-Est Micro Folie Dunières
Micro-folies Collection Grand-Est Micro Folie Dunières vendredi 19 décembre 2025.
Micro-folies Collection Grand-Est
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
de 9h à 9h45 10h à 10h45 11h à 11h45 ouverture du musée numérique collection Collection grand est ouvert à tous gratuit
.
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
9 a.m. to 9.45 a.m. 10 a.m. to 10.45 a.m. 11 a.m. to 11.45 a.m. opening of the digital museum Collection grand est collection open to all free of charge
German :
von 9.00 bis 9.45 Uhr 10.00 bis 10.45 Uhr 11.00 bis 11.45 Uhr Eröffnung des digitalen Museums Sammlung Collection grand est für alle offen kostenlos
Italiano :
dalle 9.00 alle 9.45 dalle 10.00 alle 10.45 dalle 11.00 alle 11.45 apertura del museo digitale Collection grand est collezione aperta a tutti gratuitamente
Espanol :
9:00 a 9:45 10:00 a 10:45 11:00 a 11:45 apertura del museo digital Collection grand est colección abierta a todos gratuitamente
L’événement Micro-folies Collection Grand-Est Dunières a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme