Micro-folies Collection Grand-Est Micro Folie Dunières

Micro-folies Collection Grand-Est

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

de 9h à 9h45 10h à 10h45 11h à 11h45 ouverture du musée numérique collection Collection grand est ouvert à tous gratuit

.

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

9 a.m. to 9.45 a.m. 10 a.m. to 10.45 a.m. 11 a.m. to 11.45 a.m. opening of the digital museum Collection grand est collection open to all free of charge

German :

von 9.00 bis 9.45 Uhr 10.00 bis 10.45 Uhr 11.00 bis 11.45 Uhr Eröffnung des digitalen Museums Sammlung Collection grand est für alle offen kostenlos

Italiano :

dalle 9.00 alle 9.45 dalle 10.00 alle 10.45 dalle 11.00 alle 11.45 apertura del museo digitale Collection grand est collezione aperta a tutti gratuitamente

Espanol :

9:00 a 9:45 10:00 a 10:45 11:00 a 11:45 apertura del museo digital Collection grand est colección abierta a todos gratuitamente

L’événement Micro-folies Collection Grand-Est Dunières a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme