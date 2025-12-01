Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc Micro Folie Dunières

Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

20h Diffusion du Ballet Le Parc Musique Wolfgang Amadeus Mozart, Chorégraphie Angelin Preljocaj

Durée 1h30 sans entracte

Sur inscription labobine@dunieres43.fr

Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

8pm Ballet Le Parc Music Wolfgang Amadeus Mozart, Choreography Angelin Preljocaj

Duration 1h30 without intermission

Registration: labobine@dunieres43.fr

German :

20 Uhr Ausstrahlung des Balletts Le Parc Musik Wolfgang Amadeus Mozart, Choreografie Angelin Preljocaj

Dauer 1,5 Stunden ohne Pause

Nach Anmeldung: labobine@dunieres43.fr

Italiano :

ore 20.00 Spettacolo del Balletto Le Parc Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Coreografia di Angelin Preljocaj

Durata 1h30 senza intervallo

Iscrizione obbligatoria: labobine@dunieres43.fr

Espanol :

20.00 h Actuación del Ballet Le Parc Música de Wolfgang Amadeus Mozart, coreografía de Angelin Preljocaj

Duración 1h30 sin intermedio

Inscripción obligatoria: labobine@dunieres43.fr

