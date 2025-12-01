Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc Micro Folie Dunières
Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc Micro Folie Dunières vendredi 12 décembre 2025.
Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
20h Diffusion du Ballet Le Parc Musique Wolfgang Amadeus Mozart, Chorégraphie Angelin Preljocaj
Durée 1h30 sans entracte
Sur inscription labobine@dunieres43.fr
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
8pm Ballet Le Parc Music Wolfgang Amadeus Mozart, Choreography Angelin Preljocaj
Duration 1h30 without intermission
Registration: labobine@dunieres43.fr
German :
20 Uhr Ausstrahlung des Balletts Le Parc Musik Wolfgang Amadeus Mozart, Choreografie Angelin Preljocaj
Dauer 1,5 Stunden ohne Pause
Nach Anmeldung: labobine@dunieres43.fr
Italiano :
ore 20.00 Spettacolo del Balletto Le Parc Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Coreografia di Angelin Preljocaj
Durata 1h30 senza intervallo
Iscrizione obbligatoria: labobine@dunieres43.fr
Espanol :
20.00 h Actuación del Ballet Le Parc Música de Wolfgang Amadeus Mozart, coreografía de Angelin Preljocaj
Duración 1h30 sin intermedio
Inscripción obligatoria: labobine@dunieres43.fr
L’événement Micro-folies: Diffusion du Ballet Le Parc Dunières a été mis à jour le 2025-10-16 par Haut Pays du Velay Tourisme