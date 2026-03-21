Micro-ludie

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-06 2026-06-24

Seul(e), en amis ou en famille, venez participer à un après-midi de jeux de société autour de l’art et des couleurs. Une petite bibliothèque d’albums jeunesse est aussi mise à votre disposition pendant ces après-midis. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Micro-ludie Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE