Micro-Ludo Construction en lego Pont-l’Évêque

Micro-Ludo Construction en lego Pont-l’Évêque mercredi 8 octobre 2025.

Micro-Ludo Construction en lego

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Détourne les célèbres briques Lego pour inventer des constructions loufoques et originales. Place à l’imagination pour créer des architectures pas comme les autres !

Détourne les célèbres briques Lego pour inventer des constructions loufoques et originales. Place à l’imagination pour créer des architectures pas comme les autres !

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Construction en lego

Use the famous Lego bricks to invent zany, original constructions. Let your imagination run wild as you create architectures like no other!

German : Micro-Ludo Construction en lego

Verwende die berühmten Legosteine, um verrückte und originelle Konstruktionen zu erfinden. Lass deiner Fantasie freien Lauf und erschaffe ungewöhnliche Architekturen!

Italiano :

Utilizzate i famosi mattoncini Lego per inventare edifici originali e bizzarri. Lasciate che la vostra immaginazione si scateni e create architetture senza precedenti!

Espanol :

Utiliza los famosos ladrillos Lego para inventar edificios alocados y originales. Da rienda suelta a tu imaginación y crea arquitecturas inigualables

L’événement Micro-Ludo Construction en lego Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Terre d’Auge Tourisme