Micro-Ludo Dessine dans les airs

Micro-Folie place du tribunal 2 place du maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-02-25 2026-03-25

La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. Amuse toi autour des thèmes de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.

Immerge toi dans l’univers de célèbres artistes grâce au dessin en réalité augmentée, découvre leurs œuvres et plonge dans leurs décors.

Exceptionnellement, cette activité a lieu au Pré 2, la nouvelle adresse de l’EPN, de 14h à 16h. À partir de 10 ans,

⚠ L’utilisation de lunettes 3D ou de casques de réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et interdit aux enfants de moins de 6 ans. Le casque sera relié à un écran géant, permettant ainsi aux plus jeunes de suivre l’animation sans l’utiliser. Toute utilisation du casque par un enfant de moins de 12 ans devra être autorisée par un parent et sera limitée dans le temps.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

English : Micro-Ludo Dessine dans les airs

With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Have fun with the themes of space, the globe and everything that flies.

