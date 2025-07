Micro-Ludo Enquête autour des fossiles Pont-l’Évêque

Micro-Ludo Enquête autour des fossiles Pont-l’Évêque mercredi 30 juillet 2025 14:30:00.

Micro-Ludo Enquête autour des fossiles

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-07-30 16:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Le temps d’un après-midi, devient un apprenti paléontologue. Observe les indices, analyse les fossiles, et mène l’enquête.

Sur réservation :

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute.

Le temps d’un après-midi, devient un apprenti paléontologue. Observe les indices, analyse les fossiles, et mène l’enquête.

Sur réservation :

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Enquête autour des fossiles

Spend an afternoon as an apprentice paleontologist. Observe the clues, analyze the fossils and investigate.

Book in advance:

Workshops are best booked a few days in advance, but if you feel like it on the day, please contact us! Depending on the organization of the workshop (preparation and materials) and the number of places available, we may be able to accommodate you at the last minute.

German : Micro-Ludo Enquête autour des fossiles

Werde an einem Nachmittag zum Lehrling der Paläontologie. Achte auf Hinweise, analysiere Fossilien und stelle Nachforschungen an.

Mit Reservierung :

Die Workshops werden am besten einige Tage im Voraus gebucht, aber wenn Sie am selben Tag Lust haben, kontaktieren Sie uns bitte! Je nach Organisation des Workshops (Vorbereitung und Material) und den verfügbaren Plätzen ist es möglich, Sie in letzter Minute zu empfangen.

Italiano :

Trascorrete un pomeriggio da apprendisti paleontologi. Osservate gli indizi, analizzate i fossili e indagate.

È necessaria la prenotazione:

I laboratori si prenotano meglio con qualche giorno di anticipo, ma se vi va di farlo il giorno stesso, contattateci! A seconda dell’organizzazione del laboratorio (preparazione e attrezzatura) e del numero di posti disponibili, potremmo essere in grado di accogliervi all’ultimo minuto.

Espanol :

Pasa una tarde convirtiéndote en aprendiz de paleontólogo. Observa las pistas, analiza los fósiles e investiga.

Es necesario reservar:

Los talleres se reservan mejor con unos días de antelación, pero si te apetece el mismo día, ¡no tienes más que ponerte en contacto! Dependiendo de la organización del taller (preparación y equipamiento) y del número de plazas disponibles, es posible que podamos acomodarte en el último momento.

L’événement Micro-Ludo Enquête autour des fossiles Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Terre d’Auge Tourisme