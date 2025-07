Micro-Ludo Exploration des océans en VR Pont-l’Évêque

Enfile un casque de réalité virtuelle* et pars explorer les fonds marins. Entre poissons, coraux et épaves, découvre la beauté et les mystères du monde sous-marin… sans te mouiller !

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute.

* L’utilisation de lunettes 3D ou de casques de réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et interdit aux enfants de moins de 6 ans. Le casque sera relié à un écran géant, permettant ainsi aux plus jeunes de suivre l’animation sans l’utiliser. Toute utilisation du casque par un enfant de moins de 12 ans devra être autorisée par un parent et sera limitée dans le temps.

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Exploration des océans en VR

Put on a virtual reality* helmet and explore the seabed. Among fish, coral and shipwrecks, discover the beauty and mysteries of the underwater world? without getting wet!

Reservations required:

Workshops are best booked a few days in advance, but if you feel like it on the day, please contact us! Depending on the organization of the workshop (preparation and equipment) and the number of places available, we may be able to accommodate you at the last minute.

* The use of 3D glasses or virtual reality headsets is not recommended for children under 12, and forbidden for children under 6. The headset will be connected to a giant screen, allowing younger children to follow the animation without using it. Any use of the headset by children under 12 must be authorized by a parent, and will be limited in time.

German : Micro-Ludo Exploration des océans en VR

Setze dir ein Virtual-Reality-Headset auf und erkunde die Unterwasserwelt. Entdecke zwischen Fischen, Korallen und Wracks die Schönheit und die Geheimnisse der Unterwasserwelt… ohne nass zu werden!

Reservierung erforderlich:

Die Workshops werden am besten einige Tage im Voraus gebucht, aber wenn Sie am selben Tag Lust haben, kontaktieren Sie uns! Abhängig von der Organisation des Workshops (Vorbereitung und Material) und den verfügbaren Plätzen ist es möglich, Sie in letzter Minute zu empfangen.

* Die Verwendung von 3D-Brillen oder Virtual-Reality-Headsets wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen und ist für Kinder unter 6 Jahren verboten. Die Kopfhörer werden an einen großen Bildschirm angeschlossen, sodass die Kleinen die Animation verfolgen können, ohne sie zu benutzen. Die Nutzung des Headsets durch Kinder unter 12 Jahren muss von einem Elternteil genehmigt werden und ist zeitlich begrenzt.

Italiano :

Indossate un casco per la realtà virtuale* e partite alla scoperta dei fondali marini. Tra pesci, coralli e relitti, scoprite la bellezza e i misteri del mondo sottomarino senza bagnarvi!

Prenotazione obbligatoria:

I laboratori si prenotano meglio con qualche giorno di anticipo, ma se vi va di farlo il giorno stesso, contattateci! A seconda dell’organizzazione del workshop (preparazione e attrezzatura) e del numero di posti disponibili, potremmo essere in grado di accogliervi all’ultimo minuto.

* L’uso di occhiali 3D o di cuffie per la realtà virtuale è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 12 anni e vietato ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Le cuffie saranno collegate a uno schermo gigante, per consentire ai bambini più piccoli di seguire l’animazione senza utilizzarle. L’uso delle cuffie da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni deve essere autorizzato da un genitore e sarà limitato nel tempo.

Espanol :

Ponte un casco de realidad virtual* y lánzate a explorar los fondos marinos. Entre peces, corales y pecios, descubre la belleza y los misterios del mundo submarino… ¡sin mojarte!

Reserva previa:

Los talleres se reservan mejor con unos días de antelación, pero si te apetece el mismo día, ¡no tienes más que ponerte en contacto! En función de la organización del taller (preparación y equipamiento) y del número de plazas disponibles, es posible que podamos acogerle en el último momento.

* Se desaconseja el uso de gafas 3D o auriculares de realidad virtual a los menores de 12 años y se prohíbe a los menores de 6 años. Los auriculares estarán conectados a una pantalla gigante, lo que permitirá a los niños más pequeños seguir la animación sin necesidad de utilizarlos. Cualquier uso de los auriculares por parte de un niño menor de 12 años deberá ser autorizado por uno de sus padres y estará limitado en el tiempo.

