Micro-Ludo Identik Pont-l'Évêque

mercredi 26 novembre 2025.

Micro-Ludo Identik

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Inspiré du jeu Identik, un joueur décrit une image pendant que les autres la redessinent. Pas besoin de savoir dessiner rapidité et sens du détail feront toute la différence !

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Identik

Inspired by the Identik game, one player describes an image while the others redraw it. No need to know how to draw: speed and attention to detail make all the difference!

German : Micro-Ludo Identik

Inspiriert vom Spiel Identik beschreibt ein Spieler ein Bild, während die anderen es neu zeichnen. Du musst nicht zeichnen können: Schnelligkeit und Sinn für Details machen den Unterschied!

Italiano :

Ispirato al gioco Identik, un giocatore descrive un’immagine mentre gli altri la ridisegnano. Non è necessario saper disegnare: la velocità e l’occhio per i dettagli faranno la differenza!

Espanol :

Inspirado en el juego Identik, un jugador describe una imagen mientras los demás la redibujan. No hace falta saber dibujar: ¡la rapidez y el gusto por el detalle marcarán la diferencia!

