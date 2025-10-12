Micro-Ludo Minecraft Pont-l’Évêque

Micro-Ludo Minecraft Pont-l’Évêque dimanche 12 octobre 2025.

Micro-Ludo Minecraft

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Plonge dans l’univers pixelisé de Minecraft et recréé des bâtiments emblématiques dans ce jeu.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie / place du tribunal Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Minecraft

Dive into the pixelated world of Minecraft and recreate iconic buildings in this game.

German : Micro-Ludo Minecraft

Tauche ein in die Pixelwelt von Minecraft und baue in diesem Spiel ikonische Gebäude nach.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo pixelato di Minecraft e ricreate edifici iconici in questo gioco.

Espanol :

Sumérgete en el mundo pixelado de Minecraft y recrea edificios emblemáticos en este juego.

