Micro-Ludo Minecraft © Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque

Micro-Ludo Minecraft ©

Micro-Folie place du tribunal Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. Amuse toi autour des thèmes de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.

Plonge dans l’univers pixelisé de Minecraft© et recrée des bâtiments emblématiques dans ce jeu vidéo.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie place du tribunal Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Have fun with the themes of space, the globe and everything that flies.

