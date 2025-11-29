Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MICRO-MARCHE DE NOËL à la Mingoterie #2 Cugand

MICRO-MARCHE DE NOËL à la Mingoterie #2 Cugand samedi 29 novembre 2025.

MICRO-MARCHE DE NOËL à la Mingoterie #2

Cugand Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30 2025-12-13 2025-12-14

  .

Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 71 03 95 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MICRO-MARCHE DE NOËL à la Mingoterie #2 Cugand a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Terres de Montaigu