Micro Ouvert Saumur

Micro Ouvert

80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18 21:00:00

2026-01-18

Un nouveau rendez-vous arrive à la Cave Au 4 Vins… Le Micro Ouvert , pour tous les talents !

Si tu connais du monde ou que toi tu chantes, tu fais rire, tu slames, tu racontes ?

Le dernier dimanche du mois, la scène est à toi/eux !

3 minutes pour partager une voix, un texte, une audace.

Poésie, chanson, humour, impro, conte, slam, jonglage…

Tout est bienvenue.

Ambiance intime et chaleureuse garantie.

À très vite, pour ce premier et magnifique spectacle.

Vanessa et André,

Au 4 Vins Cave & Bar à vin

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 18 janvier 2026 de 18h à 21h. .

80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 boutiqueau4vins@gmail.com

English :

A new event is coming to Cave Au 4 Vins… The Micro Ouvert , for all talents!

