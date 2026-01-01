Micro Ouvert Saumur
Micro Ouvert Saumur dimanche 18 janvier 2026.
Micro Ouvert
80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-01-18 18:00:00
fin : 2026-01-18 21:00:00
2026-01-18
Un nouveau rendez-vous arrive à la Cave Au 4 Vins… Le Micro Ouvert , pour tous les talents !
Si tu connais du monde ou que toi tu chantes, tu fais rire, tu slames, tu racontes ?
Le dernier dimanche du mois, la scène est à toi/eux !
3 minutes pour partager une voix, un texte, une audace.
Poésie, chanson, humour, impro, conte, slam, jonglage…
Tout est bienvenue.
Ambiance intime et chaleureuse garantie.
À très vite, pour ce premier et magnifique spectacle.
Vanessa et André,
Au 4 Vins Cave & Bar à vin
Dimanche 18 janvier 2026 de 18h à 21h. .
80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 boutiqueau4vins@gmail.com
English :
A new event is coming to Cave Au 4 Vins… The Micro Ouvert , for all talents!
