Micro Party L’Hydre Crest

Micro Party L’Hydre Crest samedi 26 juillet 2025.

Micro Party

L’Hydre 1 Rue de la République Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 23:50:00

Date(s) :

2025-07-26

La bande à micro-contact viens fêter le rachat de l’hydre en cours.

L’Hydre 1 Rue de la République Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The micro-contact band celebrates the redemption of the hydra in progress.

German :

Die Mikrokontaktbande kommt, um die Übernahme der Hydra zu feiern, die gerade im Gange ist.

Italiano :

La striscia di microcontatti è qui per celebrare l’acquisizione dell’idra in corso.

Espanol :

La tira de microcontactos está aquí para celebrar la toma de posesión de la hidra en curso.

L’événement Micro Party Crest a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme