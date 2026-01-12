Micro-Projection Journée de la femme sur Camille Claudel CDMA Égletons

Micro-Projection Journée de la femme sur Camille Claudel

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Une exploration sensible de la trajectoire de la sculptrice Camille Claudel (1864-1943), qui accorde une place particulière aux rapports qu’elle entretint avec ses consoeurs. Que reste-t-il de Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’œuvres et un mythe celui d’une artiste rebelle, femme flamboyante au destin brisé, égérie de Rodin, qui sombra dans la folie après leur relation passionnée. À une époque où peu de femmes accèdent à une carrière artistique, elle réussira, sûre de son talent et grâce au soutien matériel de celui dont elle sera l’inspiratrice bien plus que la disciple, à imposer son style audacieux dans le monde de la sculpture, alors considérée comme art viril par excellence. Femme la plus géniale de son temps selon la critique, Camille Claudel n’est pourtant pas la seule à se rêver sculptrice… .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Projection Journée de la femme sur Camille Claudel

L’événement Micro-Projection Journée de la femme sur Camille Claudel Égletons a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières