Micro-Projection Quelle histoire ! Enquête sur la toile CDMA Égletons jeudi 5 février 2026.
CDMA 2 Avenue d'Orluc Égletons Corrèze
2026-02-05
Prenez une toile de maître, cherchez un personnage perdu dans le tableau et partez sur ses traces. Grâce à une investigation numérique, vous irez de révélation en révélation sur la société de l’époque. Quelle histoire ! Enquête sur la toile vous mènera de la Cour de Versailles sous Louis XV au Berlin des années folles en passant par l’Alabama esclavagiste. .
Gratuit
