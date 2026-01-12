Micro-Projection Quelle histoire ! Enquête sur la toile CDMA Égletons

Micro-Projection Quelle histoire ! Enquête sur la toile

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Prenez une toile de maître, cherchez un personnage perdu dans le tableau et partez sur ses traces. Grâce à une investigation numérique, vous irez de révélation en révélation sur la société de l’époque. Quelle histoire ! Enquête sur la toile vous mènera de la Cour de Versailles sous Louis XV au Berlin des années folles en passant par l’Alabama esclavagiste. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Projection Quelle histoire ! Enquête sur la toile

L’événement Micro-Projection Quelle histoire ! Enquête sur la toile Égletons a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières