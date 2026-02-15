Micro-visite, À la découverte des femmes artistes La Distylerie Luçon

Micro-visite, À la découverte des femmes artistes

A la découverte d’une histoire de l’Art au féminin !

Les femmes artistes ont longtemps été invisibilisées et exclues des grandes institutions artistiques. Si certaines ont dû se cacher derrière des pseudonymes, d’autres ont lutté pour voir leur talent reconnu et se frayer un chemin dans un monde dominé par leurs homologues masculins. À travers une sélection d’œuvres, découvrez les parcours inspirants de ces femmes qui ont marqué l’histoire de l’art par leur talent, leur style et leur engagement.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Discovering a feminine history of art!

