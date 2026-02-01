Micro-visite, Bienvenue au Musée numérique La Distylerie Luçon
Micro-visite, Bienvenue au Musée numérique
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28 11:30:00
2026-02-28
Une invitation à explorer et vivre l’art autrement !
Un Musée numérique, quésako ? Laissez-vous guider par notre médiatrice à la découverte de cet outil innovant qui vous permettra de contempler, depuis Luçon, plusieurs milliers d’œuvres de grandes institutions culturelles !
Tout public. Réservation conseillée, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An invitation to explore and experience art differently!
