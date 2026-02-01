Micro-visite, Bienvenue au Musée numérique La Distylerie Luçon

Micro-visite, Bienvenue au Musée numérique

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 11:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Une invitation à explorer et vivre l’art autrement !

Un Musée numérique, quésako ? Laissez-vous guider par notre médiatrice à la découverte de cet outil innovant qui vous permettra de contempler, depuis Luçon, plusieurs milliers d’œuvres de grandes institutions culturelles !

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to explore and experience art differently!

L’événement Micro-visite, Bienvenue au Musée numérique Luçon a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud