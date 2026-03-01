Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon La Distylerie Luçon
Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon La Distylerie Luçon mercredi 25 mars 2026.
Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 15:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Sur les traces de l’élément aquatique à Luçon !
Partez sur les traces de l’eau à Luçon, et découvrez comment cet élément essentiel a façonné le paysage et l’histoire de la ville ainsi que les usages quotidiens de ses habitants.
En partenariat avec l’association À Luçon, Tourisme, Patrimoine Culture.
Tout public. Réservation conseillée, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the trail of the aquatic element in Luçon!
L’événement Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud