Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon La Distylerie Luçon

Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Sur les traces de l’élément aquatique à Luçon !

Partez sur les traces de l’eau à Luçon, et découvrez comment cet élément essentiel a façonné le paysage et l’histoire de la ville ainsi que les usages quotidiens de ses habitants.

En partenariat avec l’association À Luçon, Tourisme, Patrimoine Culture.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the trail of the aquatic element in Luçon!

L’événement Micro-visite, Histoire d’eau à Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud