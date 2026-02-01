Micro-visite, L’art au fil de l’eau La Distylerie Luçon

Micro-visite, L’art au fil de l’eau

Une visite pour découvrir toutes les facettes de l’élément aquatique dans l’art !

Tour à tour associée à la vie, à la destruction ou encore au renouveau, l’eau revêt diverses significations dans l’art. Découvrez comment cet élément aux multiples facettes est devenu, au fil des siècles, une source d’inspiration inépuisable pour les artistes.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

A visit to discover all the facets of the aquatic element in art!

