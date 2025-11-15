Micro-visite le peuple Dogon et les masques zoomorphes Segré Espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Micro-visite le peuple Dogon et les masques zoomorphes Segré

Espace Saint-Exupéry 39 rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Micro-visite Le peuple Dogon et les masques zoomorphes le samedi 15 novembre 2025 à 15h à la Micro-Folie, Médiathèque de Segré

Dans le cadre de l’exposition Le renard pâle au pays des Dogons , venez découvrir la richesse et la symbolique de la culture Dogon lors d’une micro-visite spécialement conçue pour vous immerger dans cet univers fascinant.

À travers une sélection de masques, d’objets et de statuettes, explorez les liens entre art, spiritualité et vie quotidienne d’un peuple vivant au cœur du Mali, au pied des falaises de Bandiagara.

Une visite courte, accessible, mais riche en découvertes !

Entrée libre Durée environ 30 minutes

Tout public dès 13 ans .

English :

Micro-visit ? The Dogon people and zoomorphic masks on Saturday, November 15, 2025 at 3pm at La Micro-Folie, Médiathèque de Segré

German :

Mikro-Besuch ? Das Volk der Dogon und die zoomorphen Masken am Samstag, den 15. November 2025 um 15 Uhr in der Micro-Folie, Mediathek in Segré

Italiano :

Micro-visita? Il popolo Dogon e le maschere zoomorfe sabato 15 novembre 2025 alle ore 15.00 presso la Micro-Folie, Médiathèque de Segré

Espanol :

Micro-visita ? El pueblo Dogón y las máscaras zoomorfas el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 15:00 h en la Micro-Folie, Médiathèque de Segré

