AGENDA · Le Pouliguen
Micro-visite Micro-Folie Le Pouliguen
mercredi 23 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Micro-visite
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Micro-visite Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT44
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