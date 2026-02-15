Micro-visite, Muses et modèles La Distylerie Luçon

Micro-visite, Muses et modèles

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Une exploration de l’histoire de l’art au féminin !

Pendant des siècles, les femmes ont occupé une place centrale dans l’histoire de l’art, souvent en tant que muses ou modèles. Interrogeons ensemble ces représentations, parfois symboliques, tantôt idéalisées et façonnées par le regard masculin.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A feminine exploration of art history!

