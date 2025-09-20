Micro-visite : présentation de la maquette du pavillon Turc Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Micro-visite : présentation de la maquette du pavillon Turc Samedi 20 septembre, 14h30 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:45:00

Les micros-visites sont l’occasion de découvrir progressivement le musée historique à travers ses œuvres.

À cette occasion, nous vous présenterons la maquette du pavillon turc.

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 / SNCF gare de Saint-Cloud

Visite commentée

CMN Domaine national de Saint-Cloud