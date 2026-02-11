Micro-visite, Quand l’art prend de la vitesse les transports dans l’art La Distylerie Luçon

Micro-visite, Quand l’art prend de la vitesse les transports dans l’art

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

2026-04-15

Dans le cadre des Semaines des Initiatives sur la thématique des mobilités, partez à la découverte de l’histoire des transports et de leurs représentations.

Attention au départ ! Embarquez pour un voyage artistique et laissez-vous conter la folle aventure des transports, de la chaise à porteurs à l’avènement du TGV, en passant par le carrosse de Charles X et l’ancêtre du vélo ! Découvrez comment les transports ont inspiré les artistes, et quelles représentations ces derniers en ont fait.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

As part of the Weeks of Initiatives on the theme of mobility, discover the history of transport and its representations.

