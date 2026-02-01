Micro-visite Réalité virtuelle Destination musée Espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Micro-visite Réalité virtuelle Destination musée

Micro-visite Réalité virtuelle Destination musée le Mercredi 18 Février 2026 à 14h à la Micro-Folie, Médiathèque de Segré

Cette expérience immersive inédite propose une nouvelle manière de découvrir le patrimoine muséal, sans contrainte physique ou géographique. Mettez un casque de réalité virtuelle, et vous voici immergés, sans avoir à bouger, dans ces musées que vous allez avoir envie de venir découvrir !

Le ministère de la Culture a réalisé une expérience immersive en réalité virtuelle qui ouvre les portes secrètes de plusieurs musées nationaux le château de Pau, le musée de Préhistoire, le musée de la Renaissance, la maison natale de Bonaparte à Ajaccio, le musée napoléonien île d’Aix et la maison du maréchal de Lattre. Cette aventure vous donnera accès à leurs trésors cachés, pour une exploration exclusive digne d’un VIP !

GRATUIT, dès 10 ans, sans inscription.

ATTENTION un créneau dure 30 min, le dernier créneau est à 17h30 .

Espace Saint-Exupéry 39 rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire micro-folie@segreenanjoubleu.fr

English :

Micro-visit ? Virtual reality Destination musée on Wednesday, February 18, 2026 at 2pm at Micro-Folie, Médiathèque de Segré

