Micro-visite spéciale Inde Micro-Folie Le Pouliguen
Micro-visite spéciale Inde Micro-Folie Le Pouliguen samedi 7 mars 2026.
Micro-visite spéciale Inde
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-11 15:30:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-11
Dans le cadre de la semaine indienne, découvrez des objets remarquables venant d’Inde, lors d’une micro-visite, à la Micro-Folie. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-visite spéciale Inde Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44