Micro-visite Top 10 des incontournables des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Une micro visite est proposée de 14 h 30 à 15 h Vous pensiez bien connaître les Pays de la Loire ? Et pourtant… il y a sûrement des lieux que vous n’avez jamais vus ! Du calme du Parc oriental de Maulévrier aux étonnantes Machines de Nantes, venez découvrir notre top 10 des incontournables près de chez vous ! Animation accessible à partir de 6 ans. En avril, une exposition sur les richesses des Pays de la Loire est visible avec le musée numérique lors des ouvertures. Retrouvez le programme complet des animations dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Micro-visite Top 10 des incontournables des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet

L’événement Micro-visite Top 10 des incontournables des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Airvaudais Val du Thouet