Micro-visites en lien avec l’exposition de Zhu Hong à l’Abbaye Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

Micro-visites en lien avec l’exposition de Zhu Hong à l’Abbaye Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire mercredi 24 septembre 2025.

Micro-visites en lien avec l’exposition de Zhu Hong à l’Abbaye

Rue Charles de Rennéville Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 11:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-24 2025-09-27

Profitez d’une visite autour du travail minutieux et poétique de Zhu Hong, avec l’équipe de la Micro-Folie !

La Micro-Folie vous propose une visite autour du travail de Zhu Hong qui expose à l’abbaye du 13 septembre au 2 novembre.

Son travail minutieux et poétique fait écho à des oeuvres du fonds numériques qui vous seront présentés.

Zhu Hong pratique essentiellement la peinture et le dessin. Son œuvre se fonde sur l’omniprésence des images. En isolant des détails et des fragments, elle en questionne la perception et le sens. Ses recherches sur la lumière et l’eau —deux éléments insaisissables et en perpétuel mouvement— lui permettent d’explorer les rapports qu’entretient la représentation avec la temporalité et l’immatérialité. Ce que Zhu Hong représente est de l’ordre du fugace mais paradoxalement, ses œuvres demandent du temps et de l’attention pour être vues.

Les dessins sont réalisés aux crayons, avec des petits traits verticaux agissant comme les traces d’une scansion du temps. Ils sont réalisés sur un temps long. Les peintures, quant à elles sont réalisées dans un temps plus court, de manière plus instinctive.

Pour l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, Zhu Hong a conçu de nouvelles œuvres autour de l’eau. Au rez-de-chaussée, ses trois séries Nuage, Lumière Reflet, Eclat, matérialisent en peinture, dessin, jusqu’au travail dans l’épaisseur même du papier, sa perception singulière de l’eau et de la lumière. Son attachement à toutes les imperceptibles ou infimes variations de ces éléments et leurs traductions plastiques viennent renouveler notre propre regard. .

Rue Charles de Rennéville Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 85 29 03 45 microfolie@mauges-sur-loire.fr

English :

Enjoy a visit to Zhu Hong’s meticulous and poetic work, with the Micro-Folie team!

German :

Genießen Sie einen Besuch rund um die minutiöse und poetische Arbeit von Zhu Hong, zusammen mit dem Team der Micro-Folie!

Italiano :

Scoprite il lavoro meticoloso e poetico di Zhu Hong con il team di Micro-Folie!

Espanol :

Recorra la meticulosa y poética obra de Zhu Hong con el equipo de Micro-Folie

L’événement Micro-visites en lien avec l’exposition de Zhu Hong à l’Abbaye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges